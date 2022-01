WHO: Mulig å få slutt på den akutte fasen av pandemien

– Vi må samarbeide for å få en slutt på den akutte fasen av denne pandemien, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferansen mandag.

Han advarte mot å la pandemien dra ut i tid og å «hoppe fram og tilbake mellom panikk og mangel på handling».

– Vi kan få slutt på covid-19 som en global helsekrise, og vi kan gjøre det i år, framholdt Tedros.

Raskere vaksinering

En snarlig slutt på helsekrisen er imidlertid bare ett av flere mulige scenarioer. Skal det bli virkelighet, må flere forutsetninger på plass.

Tedros understreker viktigheten av raskere vaksinering i fattige deler av verden. 85 prosent av Afrikas befolkning har ennå ikke fått første vaksinedose.

Denne situasjonen legger forholdene til rette for nye mutasjoner og nye varianter av koronaviruset.

– Potensialet for en mer smittsom og mer dødelig variant er fortsatt svært reelt, advarer WHO-sjefen.

Overvåking

I tillegg til raskere vaksinering ber Tedros om bedre overvåking av nye koronavarianter. Han mener det er farlig å ta for gitt at omikron blir den siste varianten og at vi nå befinner oss i pandemiens sluttfase.

Selv om ingenting er sikkert, er det for tiden en rekke positive utviklingstrekk. WHOs Europa-sjef Hans Kluge sa søndag at omikronvarianten kan lede til slutten på pandemien i Europa.

Han anslo at 60 prosent av befolkningen kan bli smittet innen mars, og at vi deretter får en periode med stor grad av immunitet i den europeiske befolkningen.

Trenger mer penger

Etter denne fasen vil viruset trolig komme tilbake mot slutten av året. Men tilbakekomsten vil ikke nødvendigvis utgjøre en pandemi, ifølge Kluge.

Samtidig advarer også han mot risikoen for nye varianter av koronaviruset.

På pressekonferansen mandag opplyste Tedros at Tyskland er blitt WHOs største økonomiske bidragsyter. Tidligere var det USA som hadde denne posisjonen.

Styrket finansiering av WHO er avgjørende for å hindre nye helsekriser, mener organisasjonens øverste leder. Han hevder dagens finansieringsmodell legger til rette for at WHO mislykkes.

