Pfizer og BioNTech lanserer en klinisk studie for sin omicron-vaksine. Dr. Amesh Adalja ved John Hopkins Center for Health Security tror vaksiner rettet mot spesifikke varianter av coronaviruset er veien å gå.

Pfizer og BioNTech lanserer en klinisk studie for å evaluere hvor trygg og treffsikker deres målrettede omicronvaksine er, går det frem av en pressemelding fra de to selskapene tirsdag.

Studien skal rettes mot friske voksne fra 18 til 55 år.

Vaksinen klar før mars?

Bekymringen er stigende for at dagens vaksiner ikke holder mot infeksjoner og mild sykdom forårsaket av corona-varianten oppdaget for litt over to måneder siden.

Pfizer-sjef Albert Bourla uttalte til CNBC tidligere i januar at omicronvaksinen vil være klar innen mars, og at den også vil rettes mot andre corona-varianter som sirkulerer.

The Centers for Disease Control and Prevention fant ifølge en studie publisert i forrige uke at Pfizers booster-dose var 90 prosent effektiv i å forhindre omicronrelatert sykehusinnleggelse 14 dager etter injeksjonen.

Halv effekt etter ti uker

Tall fra britiske myndigheter viste tidligere i januar at booster-doser er opptil 75 prosent effektive i å forhindre omicronrelatert infeksjon 2–4 uker etter injeksjonen, men også at effekten av dosene svekkes betydelig etter rundt ti uker – til 45–50 prosent.

– Dagens forskning og tall fra den virkelige verden viser at booster-doser fortsatt gir et høyt nivå av beskyttelse mot alvorlig sykdom og innleggelse med omicron, men vi anerkjenner behovet for å være forberedt når beskyttelsen faller over tid og potensielt å bidra til å hanskes omicron og nye, fremtidige varianter, sier Pfizers vaksinesjef Kathrin Jansen i en kommentar.

Pfizer beveget seg sidelengs i tirsdagens førhandel på Wall Street, mens BioNTech spratt opp over 10 prosent på Frankfurt-børsen.

– Vaksinene må bli bedre

Dr. Amesh Adalja ved John Hopkins Center for Health Security mener jobben med å forbedre vaksiner bare må fortsette.

– Vi bruker fortsatt vaksiner rettet mot Wuhan-tråden av viruset, og vet at disse ble mindre effektive etterhvert varianter som delta, beta og definitivt omicron kom. Jeg tror det blir stadig mindre holdbart å bruke den samme vaksineversjonen. Det er sant den beskytter mot det som teller – alvorlig sykdom, innleggelse og død, men hvis folk er redde for infeksjoner og vil senke antall tilfeller, synes jeg mer målrettede vaksiner gir mening, sier han til Bloomberg TV.

– En omicronvaksine vil komme først når omicron har passert over USA og verden, så kanskje er den mindre effektiv, men det kan være tilfellet at denne type oppdateringer er nyttige om nye varianter dukker opp ut av omicron – og gir mer beskyttelse. Vi må begynne å tenke på å lage bedre og mer universelle vaksiner rettet mot varianter, hvis vi skal oppnå en bærekraftig tilnærming i vaksinebruken slik at folk får troen på å leve normalt igjen, fortsetter Adalja.