Nytt samarbeid til Targovax

Targovax har inngått en avtale om forskningssamarbeid med professor Michael Uhlin ved Karolinska Institutet i Stockholm, opplyses det i en børsmelding.

Målet er å utvikle og karakterisere nye ONCOS onkolytiske virus.

Avtalen gjelder i første omgang for to år og i denne perioden skal professor Uhlin koordinere et forskningsteam som skal jobbe med preklinisk utvikling av ONCOS-teknologien, blant annet for å levere sirkulært RNA (circRNA) inn i kreftceller.

– Professor Uhlin er en svært erfaren forsker med dyp kunnskap innen immunologi. Hans ekspertise vil spille en nøkkelrolle når vi skal utvikle porteføljen med nestegenerasjons ONCOS-løsninger i årene framover. Å samarbeide med de beste forskerne, som sitter i de mest kompetente miljøene med topp moderne infrastruktur, er viktig for oss (…), sier Victor Levitsky, forskningsdirektør i Targovax.

(TDN Direkt)