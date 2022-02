Merck la torsdag frem resultatet for fjerde kvartal som viste at legemiddelselskapet oppnådde en sterk inntekts- og resultatvekst i kvartalet og for helåret 2021.

Det amerikanske selskapets resultater kom inn solid over analytikernes forventninger, ifølge en CNBC-artikkel.

Salget hoppet 24 prosent i kvartalet, til 13,52 milliarder dollar, mens overskuddet endte på 3,82 milliarder dollar, opp fra et tap på 2,62 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i 2020.

Justert fortjeneste pr. aksje endte på 1,80 dollar for fjerde kvartal, mot ventet 1,53 dollar, ifølge artikkelen.

Annonserte salgsboom

I fjerde kvartal oppnådde Merck et salg på 952 millioner dollar for selskapets nye covid-19-behandlingspille molnupiravir. Så langt har det meste av salget vært konsentrert i USA, Storbritannia og Japan, ifølge rapporten.

Under kvartalsfremleggelsen annonserte imidlertid Merck at selskapet har ambisjoner om å selge ytterligere covid-19-behandlingspiller for svimlende 5 til 6 milliarder dollar i år, noe som tilsvarer en salgsinntekt på opp mot 53 milliarder norske kroner.



I kliniske studier reduserte molnupiravir risikoen for sykehusinnleggelse for covid-pasienter med 30 prosent, men reduserte risikoen for å dø med 90 prosent, ifølge artikkelen.