Hofseth Biocare satte ordrerekord i januar

Hofseth Biocare fikk en ebitda på -24 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med -20 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.



Driftsresultatet endte på -31 millioner kroner (-29) av brutto driftsinntekter på 26 millioner i kvartalet (23).



Selskapet skriver at første kvartal 2022 har startet svært sterkt, og at ordreboken etter bare den første måneden av året har satt rekord og står på 25 millioner kroner.



Videre opplyses det at tilbudet av OmeGo og PHP nå er svært stramt i forhold til selskapet indikerte etterspørsel inn i første halvår 2022, slik at prisutsiktene er positive for året som kommer.

