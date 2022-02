Hjemmetreningsselskapet Peloton gjorde det skarpt i starten av pandemien. Behovet for hjemmetrening steg i takt med aksjekursen og på bare ett år steg aksjen hele 550 prosent.

Siden den gang har det imidlertid gått nedover med aksjen og det siste året er aksjen nå ned 80 prosent. Før fredag kveld.

Da begynte ryktene å svirre om at Amazon og Nike var i budkrig om selskapet, ifølge Wall Street Journal og Financial Times. I dag har også Apple meldt seg på, melder Dan Ives, analytiker i Wedbush, ifølge CNBC.

– Strategisk gir det mening for Apple å være involvert. Jeg er sjokkert hvis de ikke er det, sier Ives i et notat.

I førhandelen skyter Peloton-aksjen nå opp hele 32 prosent etter oppkjøpsryktene. Dersom oppturen holder seg kan selskapet nå en markedsverdi på 10 milliarder dollar – 88 milliarder kroner.

Det skal være investorer i Blackwells Capital som har vært på styret om å legge ut selskapet for salg.

Kildene sier at prosesser for oppkjøp med rådgivere er i gang, men at ingen av selskapene ennå har snakket med Peloton.

Peloton har forsøkt å hindre nedgangen ved å skru ned prisen på treningssykkelen sin samt å øke pengebruken på reklame, men veksten har stagnert.