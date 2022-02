– Norge er på vei mot en så stor grad av befolkningsimmunitet at smitten vil gå ned uten tiltak, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Det betyr at det er en grunnimmunitet i befolkningen som gjør at reproduksjonstallet – altså hvor mange personer hver coronasmittede person smitter videre – faller under 1. FHI tror at smitten kan falle også selv om man fjerner de siste coronarestriksjonene.

Det kan likevel ta tid før man merker dette på sykehusinnleggelser og sykemeldinger. Toppen av effektene av koronasmitte kan nemlig ligge en uke eller to fram i tid, ifølge Bukhulm.

Regjeringen har tatt sikte på å oppheve de siste coronarestriksjonene innen 17. februar, men har åpnet for at det kan skje tidligere. Det dreier seg om anbefalingen om én meters avstand, bruk av munnbind, testing og krav om fire dagers isolasjon ved smitte.

Torsdag bekreftet Helsedirektoratet at de har sendt sine siste faglige råd til regjeringen, skriver TV 2.

– Vi mener det er et mulighetsrom for videre lettelser i tiden fremover, men kan ikke si noe mer detaljert før regjeringen har behandlet dette, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til kanalen.

