Nykode-sjefen: – Et viktig vendepunkt

Nykode har fullført pasientinnrullingen i fase 2-studien av VB10.16, går det frem av en børsmelding fredag.

– Vi er glade for å kunne rapportere at pasientinnrullingen er fullført i vår pågående fase 2-studie av VB10.16, vår heleide produktkandidat for behandling av livmorhalskreft, sier konsernsjef Michael Engsig i en kommentar.

– Dette er et viktig vendepunkt for Nykode når vi fremmer vår kandidat. Etter vellykket registrering av 50 pasienter på tvers av utprøvingssteder i seks land, ser vi frem til å rapportere midlertidige data fra de første pasientene i første halvdel av 2022. Parallelt utforsker vi muligheten for å evaluere VB10.16 i andre HPV- drevne kreftformer, inkludert hode- og nakkekreft, sier han videre.

(TDN Direkt)