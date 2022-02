SATS-sjefen ser mer enn normal vekst frem til våren

På kort sikt vil resultatet fortsette å bli påvirket av økte kostnader knyttet til modning av treningssentre og noe høyere medlemskapsfrysing enn vanlig.

Det fremgår av selskapets kvartalspresentasjon fredag.

– Trender fra fjerde kvartal som fortsetter inn i januar som indikerer et ganske høyt aktivitetsnivå i kundebasen, men omsetningen i januar var litt lavere enn en vanlig, sier konsernsjef Sondre Gravir i Sats.

Han gir ikke guiding for første kvartal totalt sett, men sier at selskapet forventer at medlemsveksten vil være mer enn normal gjennom hele første kvartal og frem til våren.

Arbeidskapitaleffekten i fjerde kvartal var positiv hovedsakelig knyttet til statsstøtten, fremkom det under en spørsmålsrunde. Finansdirektør Cecilie Eldre påpeker at den delen er over nå.

– Vi kan forvente at arbeidskapitalen vil forbedre seg litt over tid, men ikke i den grad du ser nå i fjerde kvartal, sier hun.

Fremover ventes normalisert årlige vedlikeholdsinvesteringer på fem prosent av konsernets omsetning.

