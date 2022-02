Regjeringen fjernet nesten alle coronatiltakene

– Denne dagen har vi ventet på, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han innledet regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen lørdag.

Da ble det klart at så godt som alle koronatiltakene ble fjernet lørdag klokka 10. Vi kan nå si farvel til både meteren, isolasjon og påbudet om munnbind.

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner, sa Støre.

Til tross for at regjeringen mener vi nå kan gå tilbake til en normal hverdag, vil ikke statsministeren kalle åpningen av samfunnet for en feiring.

– Det er fortsatt pandemi, sykehusinnleggelsene går opp, og det er sårbare mennesker der ute som er urolige, sa Støre som også la til at det kan komme nye smittebølger og virusvarianter.

Flere lettelser

I tillegg til at meteren og munnbindpåbud blir borte, erstattes kravet om isolasjon med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Nå er det også kun voksne med symptomer som anbefales å teste seg.

Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

Også alle innreisekravene er nå borte – både plikt til registrering og negativ test før ankomst oppheves.

– Kan leve mer som normalt

– Vi skal ta livet tilbake og leve mer som normalt, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun oppfordrer nå alle til å ta i bruk restauranter og teatre. Hun håper folk vil bruke utestedene, dra på konserter og bruke dansegulvene – men la til at det er viktig at vi bruker sunn fornuft.

– Klem en venn, det skal jeg gjøre. Og hvis det ikke er kameraer i nærheten, så kan det hende at jeg også skal danse litt, sa helseministeren.

Forventer økt smitte

Når tiltakene blir borte, regner regjeringen med at sykefraværet kan bli høyt – også antall sykehusinnleggelser.

Men pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling. Folkehelseinstituttet estimerer at sykehusinnleggelser ikke vil overstige 1.000 samtidige innleggelser. Dette har sykehusene kapasitet til å håndtere.

– Vi er i stand til å håndtere smitteøkningen. Selv om vi fjerner forskriftskravene, er det fortsatt viktig å følge generelle smittevernråd, sier Kjerkol.

Trafikklysmodellen fjernes

Også for elever og ansatte i skoler og barnehager blir det nå en normal hverdag når regjeringen også fjerner trafikklysmodellen.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

NTB