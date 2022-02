Contextvision fikk et resultat på 11 millioner kroner

I fjerde kvartal 2021 omsatte ContextVision for 27,4 millioner svenske kroner, opp fra 23,5 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Omsetningen for 2021 endte på 98,1 millioner svenske kroner, som er den høyeste i selskapets historie.

Contextvision fikk et driftsresultat på 10,9 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2021, ned fra 11,7 millioner svenske kroner i tilsvarende periode året før. Det er identisk med resultat før skatt. Nettoresultatet endte på 8,1 millioner svenske kroner, mot 9,4 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2020.

«Året ble avsluttet med rekordsalg etter tre rekordkvartaler på rad. Spesielt så gjorde salget av ultralydproduktene det svært bra og selskapet fikk en kraftig vekst», skriver ContextVision.

Røntgenvirksomheten opplevde noe svakere salg. Når det gjelder geografiske virksomhetsområder vokser de amerikanske markedene mens de øvrige er uendret.

Etter strategiendringen ble det under en ekstraordinær generalforsamling i desember fattet beslutning om å skille ut Inify Laboratories som et eget selskap. Alle eiendeler knyttet til Digital Pathology er nå overført til datterselskapet, og utskillelsen ble fullført gjennom å gi et aksjeutbytte til eksisterende aksjonærer i ContextVision i februar 2022. ContextVision skriver i en børsmelding at intensjonen er å notere det nye selskapet på Euronext Growth i Oslo.