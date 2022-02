Photocure slipper nye resultater

Photocure vil publisere nye resultater fra sitt et forskningsprogram i tidsskriftet Biomedicines, under tittelen «Antitumor Effect and Induced Immune Response Following Exposure of Hexaminolevulinate (HAL) and Blue Light in an Orthotopic Model of Rat Bladder Cancer», går det frem av melding mandag.

Resultatene understøtter innledende pre-kliniske data om den potensielle antitumoreffekten av HAL, som ble presentert på BLADDR 2019-kongressen.

