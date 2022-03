BerGenBio med oppdatering

Torsdag har det blitt publisert en peer-reviewed artikkel som identifiserer AXL-hemmere som en kritisk målrettet driver for immunsuppresjon i STK11/LKB1-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), opplyses det i en melding.

Mutasjoner i STK11/LKB1 i ikke-småcellet lungekreft forekommer hos omtrent 20 prosent av pasientene og er assosiert med dårlige prognoser og begrenset respons på immunkontrollpunktblokade.



Systemisk hemming av AXL med bemcentinib gjenopprettet terapeutisk respons på immunsjekkpunktblokkadebehandl ing, viste resultater observert i mus. Artikkelen oppsummerer også kliniske data hos NSCLC-pasienter med identifiserte STK11/LKB1-mutasjoner som mottar bemcentinib og blokkering av immunsjekkpunkt, som demonstrerte objektiv klinisk respons på kombinasjonsbehandling.



«Vi er glade for å motta denne sterke prekliniske valideringen av den potensielle rollen til bemcentinib for å behandle STK11/LKB1 muterte NSCLC-pasienter. Dataen tyder på at denne signifikante pasientmengden er underbehandlet av gjeldende immunkontrollpunktblokadebehan dlinger, og vi håper at kombinasjonen med bemcentinib kan gjenopprette immunrespons hos disse pasientene. Identifikasjonen av en nytt biomarkørsegment som STK11/LKB1-mutasjonene kan gi betydelig håp for forbedrede pasientresultater i kombinasjon med dagens standard for omsorgsterapier. Vi ser frem til å starte en klinisk studie i år for å videre utvikle bemcentinib for denne pasientpopulasjonen», kommenterer Martin Olin, adm. direktør i BerGenBio.

