De toneangivende USA-børsene gjorde torsdag et solid comeback etter onsdagens nedtur, litt hjulpet av kraftig oppgang for en hel rekke aksjer med virksomhet innen medisinsk cannabis.

Tilray og Sundial spratt opp henholdsvis 22 og 23 prosent i ordinær handel, før rusen fortsatte i etterhandelen med ytterligere 18 og 16 prosent oppgang. Vi tar også med at Cronos avanserte 9 prosent i den ordinære handelen og 7 prosent i etterhandelen.

Den kraftige kursoppgangen ble trigget av signaler om at Representantenes Hus vil ta opp et lovforslag om å avkriminalisere marihuana, parallelt med att Senatets majoritetsleder Chuck Schumer lovet å ta et lovforslag om utvidet rett til medisinsk anvendelse av marijuana opp til ny avstemning.

Milevis fra gamle høyder

– Vi forventer ikke at lovforslaget blir godkjent, da det ikke finnes nok stemmer til å legalisere cannabis. Likevel er den nye avstemningen viktig, ettersom vi nå kommer til å få vite hvor stor den republikanske støtten er for cannabis, sier Jefferies-analytiker Jaret Seiberg til Bloomberg.

Torsdagens kursoppgang smittet over også på produsentsiden, ettersom både Canopy Growth og Aurora Cannabis steg 11 prosent i ordinær handel og 14-15 prosent i etterhandelen.

Cannabisaksjene er uansett milevis fra gamle høyder. Selskapet med høyest markedsverdi er Tilray, som på torsdagens sluttkurs 6,97 dollar prises til 3,35 milliarder dollar.

I 2018 steg Tilray-kursen kraftig til rundt 220 dollar i takt med att flere amerikanske delstater legaliserte. Men siden har veien mot å inkludere cannabis i konsumentprodukter vist seg som mye lengre enn ventet, og Tilray-aksjen har altså stupt hele 97 prosent.