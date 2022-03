PCI-sjefen slutter etter 14 år

Per Walday har sagt opp som adm. direktør i PCI Biotech. Han har takket ja til å bli ny sjef i Euronext Growth-noterte EXACT Therapeutics, fremgår det av meldinger fra selskapene.

Han har ledet PCI Biotech siden andre kvartal 2008.

Waldays oppsigelsestid er på seks måneder. Jobbskiftet hans skjer i utgangen av september eller tidligere, opplyses det.

– Jeg ser frem til å begynne i ny jobb, men vil virkelig savne alle mine fantastiske kolleger i PCI Biotech, sier Walday i PCI-meldingen.

Han forklarer at tiden er inne for å overlate ledelsen av PCI Biotech til noen andre, men at han er trygg på at selskapet vil lykkes med å skape verdier for både pasienter og aksjonærer.

PCI Biotech-aksjen har falt nær 70 prosent på Oslo Børs hittil i år.