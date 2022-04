Se Webcast direkte fra kl. 8.30 her.

Observe Medical fikk en EBITDA på minus 14,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot etap på 9,5 millioner kroner på samme post i samme kvartal året før.

Omsetningen i kvartalet var 3,6 millioner kroner i kvartalet, mot 2,9 millioner samme periode året før.

I 2022 målsetter selskapet en omsetning på 50 millioner kroner, og omsetningsambisjon på lang sikt på 500 millioner kroner pr år for Sippi, og 100 millioner kroner pr år i den nordiske porteføljen ekskludert Sippi gjentas. Selskapet målsetter også en driftsresultatsmargin på over 30 prosent.

Selskapet har nå sendt ut 202 av 260 Biim ultralydprober til Fresenius Kidney Care, og resterende vil bli levert i april.

Ellers skriver selskapet at Sippi for øyeblikket retter seg mot europeiske distributører og at selskapet har en klar regulatorisk bane med FDA som muliggjør kommersialisering i USA i fjerde kvartal i år og markedsadgang med en valgt partner innen først kvartal 2023.

TDN Direkt