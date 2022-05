Nordic Nanovector: – Viktig validering

Nordic Nanovector kunngjør publisering av to nye forskningsartikler som er støttende for CD37 både for terapeutiske og diagnostiske anvendelser i NH, fremgår det av en melding fra selskapet.

– Disse to publikasjonene tillegger økende vitenskapelig bevis som støtter CD37 som et verdifullt tumormål både for terapeutiske og diagnostiske anvendelser i NHL. Dette beviset gir viktig validering av vår pipeline-tilnærming, som bygger på de betydelige dataene vi har samlet inn fra våre prekliniske og kliniske studier med Betalutin og utvider nå til neste generasjons CD37 rettet mot radioimmunkonjugat Humalutin, sier forskningsdirektør Jostein Dahle i Nordic Nanovector.

(TDN Direkt)