BerGenBio skifter strategisk fokus

BerGenBio lanserer et nytt strategisk fokus, hvor bemcentinib vil fokusere på to nøkkelindikasjoner; ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og covid-19, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet mener det vil gi den optimale veien for å oversette selskapets sterke vitenskapelige fundamental til betydelig verdiskapning fra markedsførte produkter, for å møte udekkede medisinske behov, skriver BerGenBio.

«Ved å introdusere et laserfokus og rette organisasjonen mot disse to nøkkelområdene der vi ser vår pipeline har størst effekt, fremmer vi effektivt BerGenBios potensial, bygger videre på vår sterke vitenskapelige grunnlag for å levere nye medisiner til markedet som resulterer i bedre resultater for pasienter og generering av betydelig verdi for våre aksjonærer», heter det.

(TDN Direkt)