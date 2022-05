Satser minst 50 millioner på mer fedme

Navamedic kjøper det svenske selskapet Impolin og utvider dermed satsingen på fedme.

Selskapet har inngått en avtale med selskapet Agnvicen om å overta samtlige aksjer i Impolin for 50 millioner svenske kroner på gjeld- og kontantfri basis.

Prisen kan øke med 5 millioner svenske kroner dersom visse milepæler nås for Impolin innen utgangen av 2022.

En annen betingelse ved avtalen er at Impolin endrer på vilkår og betingelser i en av sine viktigere avtaler, slik at disse blir tilfredsstillende for Navamedic, heter det.

Sluttføring av transaksjonen ventes å finne sted i løpet av inneværende kvartal.

Fedmeboost før jul

Rett før jul i fjor gjorde Navamedic en kraftig oppjustering i guidingen for 2021, der fedmeproduktet Mysimba ble løftet frem som en viktig årsak til den sterke utviklingen. Og Navamedic-sjef Kathrine Gamborg Andreassen hevdet at det er Navamedic og danske Novo Nordisk som driver markedet innen fedme og overvekt.

Guidingjusteringen ble belønnet med kraftig kurshopp da. Og torsdag stiger Navamedic-aksjen igjen på fedmenyheter.

Aksjen er opp 7,5 prosent til 31,70 kroner, som gir en kursoppgang på 34 prosent det seneste året. Den er imidlertid noe ned så langt i år.

Sterk posisjon i Sverige

Halvparten av den ordinære kjøpesummen for Impolin gjøres opp med nye aksjer i Navamedic, resten gjøres opp kontant.

Vederlagsaksjene kan ikke selges igjen før en lockup-periode på 24 måneder er utløpt. Denne trer i kraft ved sluttføring av transaksjonen.

Impolin holder til i Stockholm. Selskapet spesialiserer seg på produkter knyttet til behandling før og etter fedmekirurgi, og har etablert det som omtales som en sterk posisjon i Sverige med produktene Modifast og MedMade.

Modifast er en måltidserstatning for vektreduksjon, mens MedMade er vitamintilskudd for personer som har gjennomgått fedmekirurgi.

Impolin har partnere og distributører i Finland, de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen samt Kosovo, Makedonia, Albania, Montenegro og Irak.