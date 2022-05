Hofseth nær doblet inntektene

Hofseth BioCare hadde en økning i brutto driftsinntekter fra 16,8 til 30,8 millioner kroner i første kvartal, men også driftsunderskuddene økte.

Inntektsveksten forklares med betydelig økning i salgspriser på tvers av alle ingredienser, samt et skifte til mer premium dyremat, ernæring og kosttilskudd. Selskapet venter at denne trenden vil fortsette gjennom året og bidra både på inntektssiden og på bunnlinjen.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble på minus 26,2 millioner, mot minus 18,8 millioner i første kvartal i fjor. Ordinært driftsresultat gikk fra minus 25,0 til minus 33,5 millioner kroner.

Hofseth BioCare (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 30,8 16,8 Driftsresultat −33,5 −25,0 Resultat før skatt −35,7 −26,8 Resultat etter skatt −35,7 −26,8

Gründer og adm. direktør Roger Hofseth sier i en kommentar til kvartalet at det startet så sterkt som ventet, etter at ordreboken hadde bygget seg opp til et rekordstort nivå kvartalet før.

Han trekker også frem råvareprisveksten, og at denne har gitt selskapets egen prising betydelig støtte. Prisveksten har foreløpig ikke gått ut over selskapets egne råvarekostnader, på grunn av langtidsavtalen med Hofseth International til faste betingelser, men Hofseth peker på at det stramme markedet fører til midlertidig redusert tilgjengelighet av avskjær for selskapet i andre kvartal.

Ifølge Hofseth har ordreboken økt med 40 millioner kroner gjennom kvartalet, et nytt rekordnivå for selskapet.

Kontantbeholdningen krympet med 19,3 millioner i kvartalet, til 30,6 millioner kroner. Inkludert kredittfasiliteter er likviditeten på 67,6 millioner.