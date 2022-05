Nykode med foreløpige positive resultater

Nykode Therapeutics annonserer positive foreløpige resultater fra sin fase 2 VB C-02-studie av VB10.16, selskapets kreftvaksine, i kombinasjon med atezolizumab, hos pasienter med avansert livmorhalskreft, opplyses det i en børsmelding.

Foreløpige resultater fra 39 pasienter med oppfølging på seks måneder viser en ORR på 21 prosent – inkludert to pasienter som oppnådde en fullstendig respons og seks som oppnådde en delvis respons – og en sykdomskontrollrate på 64 prosent.

Studien inkluderte en sterkt forhåndsbehandlet pasientpopulasjon, hvorav mer enn to tredjedeler av pasientene hadde mottatt minst to tidligere systemiske behandlinger.

– Vi ser frem til å rapportere oppdaterte dataavlesninger fra fase 2-studien i løpet av første halvdel av 2023, samtidig som vi fortsetter å jobbe frem livmorhalskreftprogrammet vårt, sier konsernsjef i Nykode, Michael Ensig.

– Det er veldig oppmuntrende å se at flertallet av pasientene opplevde en klinisk fordel og at mange pasienter hadde varig respons. Kombinasjonen av VB10.16 og atezolizumab var også bra tolerert av pasienter, sier professor Peter Hillemanns, direktør ved avdelingene for gynekologi, obstetrikk og brystkreft ved Hannover universitetssykehus i Tyskland og hovedforsker i studien.

Det avholdes en webcast-presentasjon av resultatene i dag kl. 14.00.

(TDN Direkt)