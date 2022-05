Får bot på 1,2 mill. etter pasient døde

Pasienten, en kvinne i 60-årene, ble skrevet ut fra sykehus i 2018. ​Hun døde i eget hjem kort tid etter utskriving fra sykehuset som følge av kvelning etter feilkobling av en ernæringspumpe. Torsdag bestemte Helse Stavanger seg for å vedta forelegget fra politiet på 600.000 kroner. ​

– Dette er en svært trist og tragisk hendelse hvor pasienten døde. Det er sterkt beklagelig, sier styreleder Bjørn Erikstein i Helse Stavanger i en pressemelding.

Sandnes kommune er også ilagt et forelegg på 600.000 kroner ettersom pasienten døde under oppsyn av hjemmesykepleien. Kommunen har ikke bestemt om den skal vedta boten, men må bestemme seg i løpet av uken, skriver NRK.

– Dette er en trist og alvorlig sak. Vi har endret rutinene våre for å sikre bedre opplæring av våre ansatte i kjølvannet av denne saken. Kommuneadvokatens vurdering skal være klar i løpet av uken, sier Sivertsen til Stavanger Aftenblad.

Uforsvarlig

Tidligere har Helsetilsynet slått fast at dødsfallet skyldtes en kombinasjon av alvorlig svikt både hos Sandnes kommune og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og at flere trinn i behandlingskjeden sviktet da kvinnen mistet livet.

Kvinnen ble skrevet ut fra sykehuset og skulle få videre oppfølging i sitt eget hjem. I den forbindelse skulle det brukes en ernæringspumpe for å tilføre kvinnen kontinuerlig næring gjennom natten. En feilkobling førte til at kvinnen i fikk for store doser næring, og hun døde av kvelning.

Helse Stavanger erkjenner at helseforetaket ikke organiserte virksomheten på måte som sikret pasienten forsvarlig helsehjelp da hun ble overlatt til kommunehelsetjenesten.

Må ta lærdom

– Det ble ikke opplyst i utskrivningsnotatet fra sykehuset hvilken ernæringspumpe som skulle utleveres. Sykehuset innhentet ikke bekreftelse fra Sandnes kommune om ansatte der hadde opplæring i bruk av den aktuelle pumpen. Det ble ikke gitt beskjed om hvilken pumpe ernæringsutstyret som ble sendt hjem med kvinnen, passet til, skriver helseforetaket.

– Når slike saker skjer, må vi ta lærdom for å sikre at det ikke skjer igjen. Helse Stavanger har i etterkant av hendelsen gått gjennom rutiner med sikte på å gjennomføre nødvendige endringer, tilpasninger og opplæring og for å styrke videre arbeid med læring og kvalitetsforbedring. Sykehuset har også hatt en god dialog med Sandnes kommune, sier Erikstein.

NTB