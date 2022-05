Norge har overskudd av coronavaksiner – ingen vil ha

– Vi har derfor et overskudd av coronavaksiner for øyeblikket, skriver FHI på sine nettsider.

Norge og EU har investert tungt i vaksineutvikling for å sikre nok vaksiner til befolkningen. Samtidig har man akseptert risikoen for et overskudd av doser, ifølge FHI.

Planen var å donere vekk et eventuelt overskudd. Men etterspørselen i lavinntektsland for å ta imot koronavaksiner fra Norge faller, trass i lav vaksinedekning.

– For første gang i pandemien overstiger nå tilgangen etterspørselen etter coronavaksinedoser. Dette gjelder de fleste land i EU, også Norge, skriver FHI.

Vaksinedoser som ikke kan brukes i Norge, må derfor kasseres. Det har allerede skjedd med nærmere 140.000 doser.

– Norge forventer at det vil bli nødvendig med ytterligere kassasjon av coronavaksinedoser utover året, så lenge den globale etterspørselen ikke endrer seg, opplyser FHI.

I løpet av pandemien har Norge donert 7,4 millioner doser til 25 land, de fleste gjennom Covax-samarbeidet.

