Pfizer kjøper de resterende aksjene i Biohaven Pharmaceutical Holding til kurs 148,50 dollar, og betaler 11,6 milliarder dollar kontant, går det frem av en pressemelding.

Kursen tilsvarer en premie på rundt 33 prosent sammenlignet med Biohavens volumvektede snittkurs de siste tre månedene. Mot mandagens sluttkurs er premien på hele 79 prosent.

Biohaven spretter opp over 70 prosent i førhandelen på Wall Street, mens Pfizer faller 0,6 prosent.

Får kontroll på migrenen

Gjennom oppkjøpet får Pfizer full kontroll over migrenemedisinen Nurtec ODT (rimegepant). Det var i november 2021 at Pfizer og Biohaven startet samarbeidet om rimegepant og et annet migrenepreparat, zavegepant, utenfor USA. Pfizer sikret seg da 2,6 prosent i Biohaven for 350 millioner dollar (173 dollar pr. aksje).

I tillegg får Biohaven-eierne, inklusive Pfizer, en halv aksje i «nye Biohaven» for hver Biohaven-aksje. «Nye Biohaven» blir et nytt, børsnotert selskap som vil beholde Biohavens substanser i utviklingsfasen, unntatt CGRP-programmet (kalcitoningenrelatert peptid) som blir inkludert i Pfizers oppkjøp.