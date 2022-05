Kina risikerer en «tsunami» av coronasmitte-tilfeller med 1,6 millioner dødsfall som resultat hvis myndighetene går bort fra sin nulltoleranse-politikk, melder Bloomberg, som viser til en Fudan University i Shanghai publisert i tidsskriftet Nature Medicine.

Studien har funnet at immunitetsnivået oppnådd av Kinas vaksinasjonskampanje i mars ikke vil være tilstrekkelig til å unngå en omicron-bølge som sprenger sykehusenes intensivkapasitet, gitt en lav vaksinasjonsgrad blant eldre og virusets evne til å komme seg rundt immuniteten satte vaksinedoser gir.

FN-topp ber Kina endre kurs

Prognosene lyder på at en slik omicron-spredning kan resultere i 112,2 millioner smittetilfeller og 5,1 millioner sykehusinnleggelser – og altså 1,6 millioner dødsfall hospital. Ifølge studien vil smittebølgen nå nå sin topp mellom mai og juli.

Fudan-studien gjenspeiler tidligere modeller fra Peking University, og kommer etter at WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus har bedt Kina revurdere sin coronastrategi.

– Vi tror ikke den er bærekraftig, tatt i betraktning virusets atferd nå og det vi ser for oss i fremtiden, sa han i en briefing tirsdag, og la til at et «skifte ville ha vært veldig viktig.»

Anerkjent kommentator avviser

Kommentarene, som ifølge nyhetsbyrået raskt ble tonet ned på FNs konti på sosiale medier, markerer et sjeldent eksempel på at WHO-sjefen utfordrer et medlemslands hjemlige coronapolitikk. De står også i kontrast til at Ghebreyesus tidlig i pandemien ble anklaget for å være litt for tilbakeholden mot Kina, der viruset først ble oppdaget.

Hu Xijin, tidligere sjefredaktør i den regimestøttede avisen Global Times og en innflytelsesrik kommentator i Kina, avviser ifølge Bloomberg anmodningen. Han mener Kina må ta sine egne beslutninger fordi landet vil bli holdt ansvarlig for ethvert dødsfall, især siden WHO-sjefen selv ikke har kommet med et mer effektivt eller bærekraftig forslag.