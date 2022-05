Kreftselskap slipper nye data i USA

Lytix Biopharma melder om et driftsresultat på minus 14,7 millioner kroner i første kvartal, mot minus 0,45 millioner kroner i samme periode i fjor.

En milepælsutbetaling fra Verrica dro inntektene i første kvartal i fjor opp i 21,6 millioner kroner, mens topplinjen i år begrenset seg til offentlig støtte på 1,5 millioner kroner.

Fallet i driftskostnader fra 22,0 til 16,2 millioner kroner skyldes i hovedsak en ekstraordinær engangsbonus etter IND-godkjennelsen (investigational new drug) fra amerikanske FDA i det første kvartalet i 2021.

Eksklusive lønn steg driftskostnadene fra 8,2 til 12,5 millioner kroner, grunnet en høyere forsknings- og utviklingsaktivitet.

Varsler nytt om hovedkandidat

Som det første av hovedmålene for 2022 trekker Lytix frem en utvidelse av det kliniske virkeområdet for sin fremste produktkandidat LTX-315 og fullføring av pasientinnrullingen i ATLAS-IT-05 fase 2-studien.

– LTX-315 er for tiden i to kliniske fase 2-studier, og data fra en fullført fase 2-studie ved Herlev sykehus i Danmark – med LTX-315 i kombinasjon med T-celleterapi i pasienter med metastatiske bløtvevssvulster, vil bli presentert på en plakat på ASCO-årsmøtet (American Society of Clinical Oncology, red. anm.) i juni, sier toppsjef Øystein Rekdal i en kommentar.

ASCO-årsmøtet finner for øvrig sted i Chicago.