NANO

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling, men senker kursmålet Nordic Nanovector fra 26 til 21 kroner, går det frem av mandagens morgenrapport.

«Kursutviklingen er i første rekke drevet at fremdriften på Paradigme-studien. Selskapets målsetning er å ha 120 pasienter inne på studien og å kunne presentere endelige resultater innen utgangen av 2022», skriver meglerhuset.

I løpet av første kvartal kom to nye pasienter inn i prosjektet, som dermed hadde 108 pasienter ved utgangen av kvartalet.

«Pasientene kan vurderes fra tre måneder etter behandling, og for å kunne presentere konklusjoner innen utgangen av året må derfor studien være fullt rekruttert senest innen midten av september», heter det i rapporten.

– Risikoen har steget

Patrik Ling er DNBs analytiker på Nordic Nanovector, og han mener nå at risikoen tilknyttet å ha resultatene klare i inneværende år har steget.

«Selv om selskapet etter vår oppfatning er fullfinansiert inn i første kvartal 2023, vil ytterligere forsinkelser i pasientrekrutteringen kunne gi større usikkerhet om behov for ytterligere kapitaltilførsel før resultatene fra studien offentliggjøres. Vi venter at disse resultatene vil være positive, og opprettholder kjøpsanbefalingen. Den økte risikoen når det gjelder tidsaspektet gjør imidlertid at kursmålet er tatt ned, fortsetter analytikeren.

Nordic Nanovector stiger forsiktig til 11,11 kroner i tidlig handel på Oslo Børs mandag. Selv etter nedjusteringen av kursmålet ser DNB Markets dermed en oppside i aksjen på nesten 90 prosent.