Nordic Nanovector må ta omfattende gjennomgang: Har ikke klart å rekruttere noen pasienter i mai

Nordic Nanovector har nå besluttet en gjennomgang av Paradigme-studien, opplyses det i en børsmelding.

Som fremhevet i førstekvartalsrapporten, har selskapet hatt en tregere rekruttering i studien enn forventet, og til tross for pågående innsats fra selskapet har dette fortsatt inn i andre kvartal og ingen pasienter har blitt rekruttert i mai.

Styret vil iverksette en omfattende gjennomgang av alle aspekter av studien. For å beskytte integriteten til studien vil en uavhengig vurdering av dataene samlet inn til dags dato bli analysert av et uavhengig panel, fremgår det.

Gjeldende utsikter for levering av første topplinjedata fra studien i andre halvår 2022 vil samtidig bli revidert, skriver selskapet.

Styret forventer å rapportere om funnene fra gjennomgangen senest ved fremlegge av andrekvartalsrapporten 20. juli, og vil ikke kommentere ytterligere til gjennomgangen er fullført.

Styret mener at gjennomgangen er til det beste for alle aksjonærer og pasienter som Nordic Nanovector retter seg mot i studien, for å bestemme den optimale veien videre for Betalutin, innen en tidsramme som er økonomisk og kommersielt levedyktig, heter det.

Paradigme vil fortsette å rekruttere pasienter mens evalueringen pågår.

(TDN Direkt)