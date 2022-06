Vellykket test for Lifecare

Lifecare har fullført et vellykket, høykvalitet og reproduserbare in vitro-testresultater med den miniatyriserte Sencell-sensoren for glukosemåling, ifølge en melding fra selskapet torsdag.

Meldingen sender aksjen opp over 3 prosent.





Lifecare NanoBioSensors vil sørge for produksjon av sensorer for den kommende første pilotstudien med mennesker og Lifecare Laboratory vil forberede de siste trinnene for igangsetting av studien i juni, heter det i meldingen.



«Forberedelsene til kliniske pilotstudier inkluderer både praktiske og vitenskapelige risikoer, det vil si kompleksiteten ved manuell produksjon og sterilisering av utstyr. Basert på prosjekterfaringene og forberedelsene er Lifecare trygg på at disse oppgavene vil bli løst i henhold til prosjektplanen og følgelig føre til første pasient innen utgangen av juni 2022», skriver selskapet.

(TDN Direkt)