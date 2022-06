Observe Medical doblet topplinjen – og vel så det

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Observe Medical fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 8 millioner kroner i første kvartal 2022, akkurat som i samme kvartal året før, går det frem av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Omsetningen i kvartalet var 7,7 millioner kroner i kvartalet, mot 3,1 millioner samme periode året før.

– Observe Medical har hatt en produktiv start på 2022. (...) Med et kommersielt fokus, og med tid og presisjon, er vi trygge på at vi vil skalere plattformen for å nå våre mål, sier toppsjef Rune Nystad i en kommentar.

(TDN Direkt)