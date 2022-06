Oppløftende studie fra Lytix Biopharma

Lytix Biopharma la søndag frem resultatene fra forsøket ATLAS-IT-04, som er gjort på pasienter med bløtvevskreft.

Pasientgruppen med denne diagnosen responderer dårlig på immunterapi, og Lytix Biopharma har ønsket å se om deres teknologi med navn LTX-315 kunne aktivere immunsystemet hos kreftpasientene.

Dataene fra studien viser at LTX-315 i kombinasjon med adoptiv celleterapi (ACT) stabiliserte kreftsykdom hos tre av fire pasienter som har respondert dårlig på tidligere konvensjonell behandling, og at behandling med LTX-315 genererte tumor-spesifikke t-celler.

– Veldig interessant

– Dette var et veldig interessant første trinn for å vise at vår teknologi kan aktivere immunsystemet i pasienter med bløtvevskreft. Tumor spesifikke t-celler kunne isoleres etter at de LTX-315-behandlede kreftsvulster ble fjernet ved kirurgi. De isolerte t-cellene kunne deretter mangfoldiggjøres til et høyt antall før de ble ført tilbake til pasienten, forklarer Lytix Biopharma-sjef Øystein Rekdal.

Dette innledende fase II-studiet viser at LTX-315 i kombinasjon med ACT kan ha et potensiale i krefttyper som ikke responderer på eksisterende immunterapi og at det er muligheter for å optimalisere denne kombinasjonsbehandlingen ytterligere for å oppnå enda bedre effekter i denne pasientgruppen, utdyper Rekdal.

Studiet er utført ved Herlev Sykehus i Danmark og ledet av professor Inge Marie Svane som er internasjonalt anerkjent for kliniske ATC-studier.