Nordic Nanovector skal presentere data

Nordic Nanovector vil presentere data fra LYMRIT 37-05 fase 1-studien på European Hematology Association (EHA)-kongressen i Wien, Østerrike 10. juni, opplyses det i en børsmelding.

Dataene viser at Betalutin fortsetter å tolereres godt uten ytterligere dosebegrensende toksisitet (DLT). De viser også at klinisk aktivitet av Betalutin ble sett med to komplette responser av 16 evaluerbare pasienter.

(TDN Direkt)