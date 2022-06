Carnegie senker sitt kursmål for Nordic Nanovector til 3,7 kroner pr aksje fra tidligere 6,6 kroner og gjentar hold-anbefaling, skriver TDN Direkt.

Nordic Nanovector annonserte etter stengetid i tirsdag at de ikke venter å rapportere foreløpige topplinjedata fra Paradigme-studie i andre halvår 2022. Et uavhengig ekspertpanel rapporterte at effekten fra Paradigme-forsøket var mindre lovende enn det man hadde sett i en tidligere fase i studien.

De negative nyhetene ble møtt med et kraftig børsfall ved åpningen onsdag. Klokken 11.00 var aksjen ned 56 prosent til 3,20 kroner.

Får slakt av DNB Markets

DNB Markets tror selskapet vil slite med å hente ny kapital i andre halvår.

Usikkerhetene ved den kliniske effekten og selskapets svak finansiell stilling gjør at meglerhuset plasserer sin anbefaling under vurdering.

«Svak effekt fra Paradigme-studien var verste type nyheter markedet kan få fra Nordic Nanovector», skriver DNB Markets