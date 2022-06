Targovax sikrer seg FDA-godkjenning

Det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) har nå gitt Targovax en tillatelse til å starte kliniske studier med ny og forbedret TG01 kreftvaksine i USA, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har fått godkjent en en «legemiddel under utvikling» (IND) søknad for TG01 i kombinasjon med QS-21 STIMULON.

«Targovax har allerede vist lovende resultater med en tidligere versjon av TG01 mot kreft i bukspyttkjertelen. TG01 hjelper immunforsvaret med å bekjempe kreft forårsaket av mutasjoner i RAS-genet», heter det i meldingen.

– Dette er en viktig milepæl for vårt KRAS-program, og første gang en TG-vaksine får godkjenning for kliniske studier i USA. Vi er overbevist om at de betydelige oppgraderingene vi har gjort med TG01 vil gi bedre effekt for pasientene, forenkle håndteringen for helsepersonell og gjøre TG-vaksinen til et mer attraktivt produkt totalt sett, sier Targovax-sjef Erik Digman Wiklund i en kommentar, og påpeker at selskapet nå jobber aktivt med flere sykehus for å starte kliniske studier i USA.