Styret i SoftOx Solutions har inngått en låneavtale med Almhaug Bolig AS, hvor hovedaksjonæren er en av aksjonærene i SoftOx. Lånet er på 15 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet skriver i meldingen at de har opplevd noen forsinkelser med regulatoriske og kommersielle prosesser, samt i implementeringen av enkelte kliniske studier. Lånet er gitt for å kompensere for likviditetsbelastningen som følge av disse forsinkelsene.

Lånet fra Almhaug Bolig består av fem millioner kroner i form av refinansiering av det konvertible lånet tatt opp i oktober 2021, og de resterende 10 millioner kroner i kontanter.

SoftOx påpeker også at de vurderer å øke lånebeløpet til inntil cirka 30 millioner kroner, som skal hentes fra eksisterende aksjonærer og enkelt profesjonelle investorer, med forbehold om et minimum individuelt lånebeløp på én million kroner.

Vurdert andre alternativer

Nettoprovenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets pågående prosjekt- og driftsaktiviteter, samt generelle selskapsformål.

Lånet påløper ifølge meldingen ingen renter og forfaller 15. januar 2024.

«De enkelte långivere kan konvertere det utestående beløpet til aksjer med utstedelse av nye aksjer i selskap og motregning av långivernes krav på tilbakebetaling av lånet når som helst før forfall», heter det.

Selskapet påpeker også i meldingen at styret har vurdert andre alternativer for finansiering, men at de mener det vil være i selskapets og aksjonærenes felles interesse å skaffe midler gjennom det konvertible lånet som setter til side aksjonærenes fortrinnsrett.

«Ved å strukturere finansieringen som et konvertibelt lån, vil selskapet være i stand til å hente inn kapital før sommeren, og på en effektiv måte, med lavere rabatt til gjeldende kurs og med vesentlig lavere risiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon», heter det.

SoftOx skriver i meldingen at de forventer å måtte skaffe ytterligere midler i løpet av de neste 12 månedene.