SoftOx trenger penger – låner av hovedeier

Styret i SoftOx Solutions har inngått en låneavtale med Almhaug Bolig AS, hvor hovedaksjonær er en av aksjonærene i SoftOx. Almhaug Bolig AS vil gi selskapet et kortsiktig lån på 15 millioner kroner, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Selskapet har opplevd noen forsinkelser både i forbindelse med regulatoriske og kommersielle prosesser og i implementeringen av enkelte kliniske studier. For å kompensere for likviditetsbelastningen som følge av disse forsinkelsene, har selskapets hovedaksjonær gitt selskapet et lån på 15 millioner kroner, heter det.

Selskapet vurderer å øke størrelsen på lånet til rundt 30 millioner kroner, som skal hentes fra eksisterende aksjonærer og enkelte profesjonelle investorer.

Almhaug Bolig AS har forpliktet seg til 15 millioner kroner av lånet, hvorav 5 millioner kroner vil være i form av refinansiering av det konvertible lånet tatt opp i oktober 2021 og de resterende 10 millioner kroner i kontanter. Lånet påløper ingen renter og lånet forfaller 15. januar 2024.

De enkelte långivere kan konvertere det utestående beløpet på lånet til aksjer i aksjekapitalforhøyelser og igangsette krav på tilbakebetaling av lånet når som helst før forfall.

TDN Direkt