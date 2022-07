Børsfersking styrker laget

Sverige-baserte Inify Laboratories ansetter dr. Claes Lind som selskapets Chief Medical Officer, går det frem av en børsmelding onsdag.

– Linds brede bakgrunn innen klinisk diagnostikk og utdanning passer oss perfekt. Han vil spille en sentral rolle i vår oppstarts- og ekspansjonsfase. Det at vi kan tiltrekke slik nøkkelkompetanse til selskapet, er et kvalitetsstempel for vår strategi og konsept, sier Inify-sjef Fredrik Palm i en kommentar.

Lind, som kommer fra jobben som seniorkonsulentpatolog i urologisk og gynekologisk patologi ved Karolinska universitetssykehuset i Stockholm, vil starte jobben i september 2022.

TDN Direkt