Carnegie senker kursmålet på Sats

Carnegie venter at Sats vil rapportere en omsetning på 1.021 millioner kroner i andre kvartal 2022, som er en økning på 1,8 prosent mot andre kvartal 2019. Ettersom Sats har annonsert at det vil være et tidsetterslep fra prisøkninger mot økte kostnader venter Carnegie marginerosjon.



«Etter vårt syn vil hovedfokus ligge på om medlemstallene vil komme tilbake til pre-pandemiske nivåer pr Sats-klubb i løpet av de kommende 6–12 månedene. I hovedsak avhenger både veksthistorien og marginekspansjon på dette», skriver meglerhuset.



Ellers skriver Pareto i en oppdatering mandag at de forventer Sats å rapportere en omsetning i andre kvartal på 1.013 millioner, drevet av 1,6 prosent medlemsreduksjon. De bemerker at andre kvartal ofte er dårligere når det gjelder medlemsvekst, men mer lønnsomt ettersom det er mindre kampanjekostnader.

TDN Direkt