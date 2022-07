– Etter en omfattende gjennomgang og uavhengig dataevaluering av paradigmestudien og en påfølgende forespørsel om reguleringsorganinteraksjon, har styret tatt den vanskelige beslutningen om å avbryte studiet, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag kveld.



Selskapet melder at de vil sikrer at alle de 109 pasientene som er på studien, mottar best mulig omsorg i denne perioden.

Styret har vurdert at resultatene ikke oppfyller målene satt for studien. Kun én av tre pasienter responderte på behandlingen.

– Beslutningen om å avvikle Paradigme-studien er ekstremt skuffende ikke bare for Nordic Nanovector-teamet, men også for pasienter, helsepersonell og våre aksjonærer ettersom det fortsatt er et udekket medisinsk behov hos skrøpelige og eldre pasienter med follikulært lymfom, sier styreformann Jan Egberts.

De vil umiddelbart starte en restrukturering av selskapet med mål om å kutte kostnader for å støtte nødvendig aktivitet med utviklingen av andre produkter.

Selskapet understreker at de fortsatt tror det er et marked for Betalutin, og at de vil utforske et potensielt samarbeid med amerikanske myndigheter for å finne potensielle muligheter fremover.