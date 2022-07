Coronasmitten blusser opp igjen flere steder i Kina, med påfølgende massetesting og nye restriksjoner. I Shanghai knyttes flere tilfeller til en bygning som huset ulovlig karaokevirksomhet, melder Reuters.

31 adresser er nå stengt ned i Shanghai, etter at 26 nye havnet på listen tirsdag. Ett av byens 24 tilfeller kan knyttes til de ikoniske «twin towers» i International Financial Centre, og ansatte i to etasjer er satt i karantene som nærkontakter.

– Kan ikke slappe av

Shanghai tester nå samtlige innbyggere i ni av sine 16 distrikter, og noen fra andre områder, fra tirsdag til torsdag. Fra før må alle byens innbyggere testes for at de skal komme inn på kjøpesentre og offentlig transport.

På landsbasis er antall nye smittetilfeller nå oppe i 300.

Dermed øker presset igjen på Beijing og myndighetenes nulltoleranse for smitte for å unngå en bredere spredning og skadeeffekter på nivå med den smertefulle nedstengningen av Kinas folkerikeste by i april og mai. Minsheng Bank estimerer 0,5 prosent BNP-vekst på årsbasis i andre kvartal – noe som vil være ned fra 4,8 prosent i første kvartal.

«Vi kan ikke slappe av ett sekund», sa talsmann for helsemyndighetene i Shanghai, Zhao Dandan, ifølge nyhetsbyrået til pressen onsdag.

Wuhan-besøk for Xi

I forrige uke gjentok president Xi Jinping, som er bredt ventet å sikre seg en historisk tredje periode på kommunistpartiets 20. kongress i oktober, ifølge Reuters Kinas «dynamiske nulltoleransepolitikk» på et besøk i Wuhan, der det første coronatilfellet ble meldt inn.

Ifølge Xi var det bedre på pådra seg «midlertidige» økonomiske kostnader enn å sette liv i fare, og at det å akseptere corona som endemi ville få «ufattelige» konsekvenser for Kina.

Talsmenn for Beijing har mange ganger vist til de millioner av coronarelaterte dødsfall verden over, mot bare 5.226 i Kina.

Nytt infrastrukturfond

Coronafrykten legger fortsatt en demper på det kinesiske eiendomsmarkedet, det private forbruket og bedriftenes ansettelses- og investeringsvilje, og nyhetsbyrået avslørte tirsdag at Kina snart vil sette opp et statlig infrastrukturfond som kan få fart på økonomien igjen.

Large cap-indeksen CSI 300 falt 1,5 prosent onsdag, mens Shanghai Composite-indeksen og Hang Seng i Hongkong gikk tilbake henholdsvis 1,4 og 1,2 prosent.