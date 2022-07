Merck er i fremskredne samtaler om et oppkjøp av Seagen, opplyser kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal. En avtale kan bli verdsatt til rundt 40 milliarder dollar eller mer.

Selskapene diskuterer en pris nord for 200 dollar pr. aksje, og søker å lande en avtale før Merck legger frem sine tall for andre kvartal 28. juni. Kurs 200 dollar representerer en premie på over 14 prosent fra onsdagens sluttkurs for Seagen på 175,13 dollar. Merck sluttet på sin side på kurs 93,13 dollar, noe som priser selskapet til 235 milliarder dollar.

Avisen understreker at det ikke er noen garanti for at partene vil komme til enighet.

Patentbeskyttelse går ut

Med oppkjøpet av Seagen vil Merck utvide sin portefølje av kreftmedisiner, der immunterapien Keytruda er bestselgeren med salgsinntekter på 17,2 milliarder dollar i 2021.

Et oppkjøp kan også lindre smerten i form av tapte inntekter når Keytruda mister patentbeskyttelsen – noe som analytikere venter vil skje ved utgangen av inneværende tiår. Cowen & Co. anslår at Keytruda vil utgjøre 40 prosent av Mercks inntekter i 2027.

Enhver avtale ventes likevel å bli undersøkt nærmere av antitrust-myndigheter, og Wall Street Journal viser til at Cowen-analytikerne nylig omtalte sannsynligheten som «høy» for at justisdepartementet eller Federal Trade Commission innleder en rettslig prosess.

Målrettede svulstangrep

Seagen har utviklet en type kreftterapi som ifølge avisen fungerer som en «guidet rakett» der svulster blir angrepet med giftstoffer. Ved å sikte inn angrepet kan terapien maksimere behandlingens fordeler, samtidig som bivirkningene minimeres ved ikke å bevege seg bort fra målet.

I Seagen-porteføljen finner vi blant annet Adcetris, som solgte for 1,4 milliarder dollar i fjor. I tillegg selger selskapet (sammen med Astellas Pharma) Padcev mot såkalt urotelial kreft i blæren og visse andre organer. Salget for medisinen som først ble godkjent i 2019 er stigende.

Både Merck og Seagen har steget kraftig i New York siden Wall Street Journal først omtalte samtaler mellom selskapene i juni.