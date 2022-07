De to legemiddelselskapene Teva Pharmaceutical Industries og AbbVies har inngått et forlik med San Francisco på 58 millioner dollar, omtrent 592 millioner norske kroner, etter anklager om at selskapene har bidratt til opioidepidemien i byen, skriver Reuters.

Teva skal betale 25 millioner dollar i kontanter og bidra med en 20 millioner dollar til medisinen Narcan som brukes til overdose-reversering. AbbVie må betale 13 millioner dollar.

Også apotekkjeden Walgreens er tiltalt i saken, der San Francisco anklager selskapene for å ha oversvømt byen med reseptbelagte opioider og uten å forhindre at stoffene ble tatt i bruk ulovlig.

Tusenvis av søksmål

USA har de siste to tiårene har over 500.000 dødsfall knyttet til overdoser. San Fransisco har blitt hardt rammet av opioidkrisen, der opioidrelaterte helseproblemer står for 25 prosent av akuttbesøkene ved byens største offentlige sykehus.

Tusenvis av liknende søksmål har blitt anlagt av lokale myndigheter over hele landet.

Søksmålet inkluderte opprinnelig også krav mot legemiddelgigantene Purdue Pharma, Johnson & Johnson og Endo International , og de tre største amerikanske legemiddeldistributørene - McKesson Corp, Cardinal Health og AmerisourceBergen. Disse selskapene tok et landsomfattende oppgjør før rettsaken, der blant annet Johnson & Johnson inngikk et forlik på 26 milliarder dollar.