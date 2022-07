– OPPSIKTSVEKKENDE: – At sykefraværet går ned når man har fokus på det, er ikke så uventet. Men at det faktisk går ned over flere år, er oppsiktsvekkende, sier Sara Jinnerot Uggelberg (til høyre), konsernsjef i Avonova. Til venstre norgessjef Liv Østbye. Foto: Anders Horntvedt