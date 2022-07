Luftambulansene får nye eiere

Selskapet som driver luftambulansen i Norge, Babcock International Group, har inngått en avtale med fond forvaltet av Ancala Partners om å selge en del av sin nødhjelpsvirksomheter for 136,2 millioner euro.

Avdelingen det er snakk om er tilbyr akuttmedisinske tjenester fra luften, brannslukking og søk og redning til kunder og lokalsamfunn i Italia, Spania, Portugal, Norge, Sverige og Finland, opplyser selskapet i en pressmelding tirsdag.

Totalt er det snakk om 2.400 ansatte som opererer en flåte på 232 fly fordelt på 164 operasjonelle lokasjoner i de seks landene som blir berørt. Samtidig vil Babcock beholde nødhjelpsvirksomhetene sine i fokuslandene deres Storbritannia, Frankrike, Canada og Australia, hvor konsernet også driver forsvarsvirksomhet.

Porteføljetilpasning

Salget er en del av selskapets porteføljetilpasning, hvor de prøver å redusere kompleksiteten i den. Inntektene fra salget vil bli beholdt til generelle bedriftsformål.

– Avtalen markerer nok et betydelig skritt fremover i vår strategi for å samordne porteføljen vår. Jeg vil gjerne takke kolleger for deres engasjement og harde arbeid med å tilby viktige tjenester til kundene deres, ikke minst gjennom pandemien, og jeg ønsker dem og Ancala all suksess for fremtiden, sier Babcock-sjef David Lockwood.



Avdelingene som selges er en del av Babcocks luftfartssektor, som kunne vise til en omsetning på 407 millioner pund og et resultat før skatt på minus 177 millioner pund i regnskapsåret 2021, som ble avsluttet 31. mars 2021. De ureviderte tallene for regnskapsåret 2022 tyder på inntekter på 405 millioner pund og et resultat før skatt på minus 10 millioner pund.

Det er ventet at avtalen vil bli fullført innen utgangen av året, med forbehold om at avtalen er underlagt visse regulatoriske og andre betingelser.