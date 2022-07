Pfizer kunne vise til rekordhøye salgsinntekter da de la frem sine tall for andre kvartal tidligere i dag.

Farmasiselskapets omsetning vokste fra 18,9 milliarder dollar i andre kvartal i fjor til 27,7 milliarder dollar i år, en økning på 47 prosent. Andre kvartal 2022 ble med dette det mest inntjenende kvartalet i selskapets historie. Pfizer kunne også rapportere om nettoinntekter lik 9,9 milliarder dollar, opp 78 prosent fra fjoråret.

Et av hovedkreftene bak salgsveksten var vaksinen mot coronaviruset, som raskt etter lansering i 2020 ble selskapets bestselgende produkt. I andre kvartal 2022 var Pfizers inntekter fra den «vanlige» coronavaksinen Comirnaty 8,8 milliarder dollar, mens inntektene fra den videreutviklede Paxlovid-tabletten, som skal passe for mennesker i risikosonen, endte på 8,1 milliarder dollar. Samlet sett stod altså salg av produkter mot coronaviruset for over 60 prosent av Pfizers omsetning.

Over forventning

Konsensus blant Wall Street-analytikerne før kvartalstallene ble publisert var en omsetning på 25,7 milliarder dollar, 2 milliarder dollar lavere enn den faktiske inntjeningen. Justert inntjening pr. aksje endte på 2,04 dollar pr. aksje, mot forventede 1,78 dollar, ifølge CNBC.

I kvartalsrapporten informerte Pfizer at de opprettholder veiledningen for coronainntektene i 2022. Selskapet tror disse vil bli henholdsvis 32 milliarder og 22 milliarder dollar for Comirnaty og Paxlovid.

Pfizer gjentok også i stor grad sin generelle inntekts- og inntjeningsveiledning for 2022. Selskapet forventer et samlet salg mellom 98-102 milliarder dollar, og en inntjening pr. aksje på 6,30-6,45 dollar. Selskapet økte den nedre delen av inntjeningsveiledningen med 5 cent.

Mye cash

Comirnaty og Paxlovid har blitt sentrale inntektsdrivere for Pfizer, og overskuddene herfra har vært med på å bygge opp en stor kontantbeholdning hos bedriften.

I mai informerte selskapet om at de planlegger å bruke deler av denne beholdningen på å kjøpe de resterende eierandelene i Biohaven, et selskap som tilbyr produkter innen migrenebehandling, for 11,6 milliarder dollar. Videre har Pfizer blant annet reinvestert 5,1 milliarder dollar i interne forsknings- og utviklingsprosjekter (R&D) i første halvår 2022, kommer det frem i kvartalsrapporten.

Pfizer har også tatt vare på sine auksjonerer. I mars distribuerte de 4,5 milliarder dollar til sine eiere, tilsvarende 0,8 dollar pr. ordinære aksje. I tillegg iverksatte selskapet et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer i mars, der 39,1 millioner aksjer ble tilbakekjøpt for en samlet sum på 2 milliarder dollar.