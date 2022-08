Legemiddelgigant på oppkjøpstokt

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer har i dag avtalt å kjøpe Global Blood Therapeutics (GBT) for 5,4 milliarder dollar, omtrent 52,6 milliarder norske kroner, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Selskapet skal betale 68,50 dollar per aksje for GBT. GBT-aksjen steg 33 prosent fredag etter nyheten om at avtalen nærmet seg mål. I dag stiger aksjen 4,3 prosent i førhandelen på Wall Street, etter at avtalen gikk i boks.

Pfizer har tjent rått på pandemien takket være vaksinene og medisinene mot covid-19. Salg av produkter mot coronaviruset stod for over 60 prosent av omsetning i andre kvartal. Overskuddene herfra har vært med på å bygge opp en stor kontantbeholdning, og Pfizer forventer å finansiere kjøpet av GBT med eksisterende kapital .

Siste i rekken av oppkjøp

Til tross for en omsetningsrekord i andre kvartal, merker selskapet at salg av covid-vaksiner bremser opp.

Tidligere har legemiddelgiganten sagt at de ønsker å øke salget med 25 milliarder dollar innen 2030, gjennom blant annet oppkjøp.

Nylig kjøpte Pfizer migrenemedisin-selskapet Biohaven Pharmaceutical Holding for 11,6 milliarder dollar og Arena Pharmaceuticals for 6,7 milliarder dollar.