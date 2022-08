Styret i Nordic Nanovector har engasjert Carnegie for å utforske strategiske alternativer for selskapet, opplyses det i en melding torsdag kveld. Selmer er samtidig engasjert som juridisk rådgiver.

Målet er, ifølge styret, å optimalisere aksjonærverdier etter beslutningene om å ikke gå videre med Paradigme-studien for selskapets Betalutin-produkt og å gjennomføre en restrukturering.

– Beslutningen om å avvikle Paradigme-studien var ekstremt skuffende. Som et resultat er vi nå fokusert på å oppnå et utfall for selskapet som skaper maksimal verdi for aksjonærene, sier styreleder Jan H. Egberts i en kommentar.

– Vi mener dette bør inkludere å utforske alle strategiske muligheter, tilføyer han.

Styret vil ikke gi noen garantier for eventuelle utfall og timing i forbindelse med denne prosessen.