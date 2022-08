Gentian Diagnostic inngår distribusjonsavtale

Gentian Diagnostics har inngått en distribusjonsavtale for Gentian Cystatin C Immunoassay med et globalt diagnostikkselskap, opplyser selskapet i en melding tirsdag.

Samarbeidet skal være rettet mot diagnostisering og behandling av nyresykdom, med planlagt lansering i andre halvdel av 2022, først i USA og Canada.



– Vi er glade for å oppleve økende etterspørsel etter Cystatin C som en overlegen markør for diagnose og behandling av nyresykdom, spesielt i det amerikanske markedet, sier adm. direktør Hilja Ibert i Gentian Diagnostics.

Ifølge Gentian skal deres nye distributør utvikle og distribuere in vitro (i laboratoriet) diagnostiske systemer hovedsakelig beregnet for biologisk analyse i medisinske laboratorier på verdensbasis. Disse automatiserte analysatorene skal møte behovene til ulike brukere, inkludert private laboratorier, klinikker og universitetssykehus.

Noe av fordelen med Cystatin C er at noen spesifikke pasientgrupper kan få mer nøyaktige resultater med stoffet fordi konsentrasjonene er uavhengige av muskelmasse og viser mindre alders- og kjønnsrelatert variasjon i forhold til kreatinin, hevder selskapet.