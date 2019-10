Fersk oppdatering fra Nordic Nanovector

Nordic Nanovectors skal tirsdag avholde en R&D-dag. I den forbindelse melder selskapet at den målrettede 2b paradigme-studien for bruk av Betalutin til behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og tilbakefall eller manglende respons, fortsetter ved 83 klinikker i 24 land.

Selskapet melder også at medianvarighet for LYMRIT 37-01 var på 13,6 måneder for alle respondenter og 32,0 måneder for fullførte respondenter.

Det er sammenlignet med med henholdsvis 9,0 måneder og 20,7 måneder rapportert i desember 2018.

For Archer-1 er det 100 prosent samlet responsrate i den første pasientgruppen i fase 1b-studien av Betalutin + rituximab.

Les hele meldingen her.