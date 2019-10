Den føderale domstolen løfter ett av to embargoer ved Norsk Hydros Alunorte

Den føderale domstolen i Belém, Brasil, løftet fredag ett av to embargoer på Alunortes deponiområde DRS2, melder Norsk Hydro i en børsmelding.

«Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt gjeldende, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid», heter det i meldingen.

Frem til DRS2-embargoen i straffesaken er løftet, vil Alunorte fortsette å bruke det gamle avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS1).

– Dette er et viktig steg mot å gjenoppta installasjons- og igangsettingsaktivitetene ved det DRS2. Dette er et toppmoderne avfallssystem og er den eneste langsiktige og bærekraftige løsningen for Alunorte, sier konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina, John Thuestad, i en kommentar.

Felles anmodning

Beslutningen om å løfte DRS2-embargoen i den sivilrettslige saken kom etter at Alunorte og Ministério Público sammen i slutten av august kom med en felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte embargoene.

Alunortes produksjonsembargo ble løftet tilbake i mai i år, og raffineriet kunne da øke produksjonen fra 50 prosent til opp mot normalt nivå.

Ifølge Norsk Hydro har både interne og eksterne undersøkelser, herunder undersøkelser utført av myndighetene, bekreftet at det ikke var overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester eller skadelige utslipp som følge av regnfallet i februar 2018.